مباحث القاهرة تعيد تلميذة اختطفت أثناء ذهابها للمدرسة بالتجمع الأول









نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط مرتكبى واقعة إختطاف تلميذة ومساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.





تبلغ للمقدم تامر عبد الشافي رئيس قسم شرطة التجمع الأول من موظف - مقيم بدائرة القسم قرر بغياب نجلته عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها ، وبالإتصال بها هاتفيًا تجاوبت معه سيدة مجهولة وأخبرته بإختطاف نجلته وساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحها .





وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" ، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام، تم ضبطهما بمسكنهما ، وعُثر على المجنى عليها مقيده داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما.





وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة قيامه إقتراض مبلغ مالى من المجنى عليها.





وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه ومطالبته برد المبلغ المالى ، فإختمرت فى ذهنه فكرة إحتجازها بالإشتراك مع زوجته ، وتكبيلها ، ومساومة والدها على دفع المبلغ المالى نظير إطلاق سراحها .





وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها، وبسؤال المجنى عليها إتهمتهما بإختطافها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



