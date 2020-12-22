بشكل مؤقت.. رضوى الشربيني تعلن توقف حلقات برنامجها هي وبس

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، توقف حلقات برنامجها "هي وبس"، بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى إجازة قصيرة للابتعاد عن الضغوط، وأن السبب وراء توقفها المُفاجئ هو احتياج ابنتيها إليها، لافتة إلى أن الموسم الخامس من برنامجها كان صعبا وتطلب بذل مجهود كبير لتقديم أفضل محتوى للمشاهدين.









وقالت "الشربيني"، في برنامجها المُذاع عبر قناة "CBC سفرة": "أنا عارفة إن أنا أول مرة أعمل الحركة دي في أي موسم، قعدنا أربعة مواسم ماعملتهاش، أنا بستأذنكم إن أنا أطلع إجازة وإن شاء الله مش هتبقى إجازة طويلة، هحاول على قد ما أقدر، أنا عارفة إنكم اتعودتم إن كل المواسم بتكون بالشهور الكتير دون فاصل في النصف".









وأضافت: "في الحقيقة أنا بناتي زعلانين مني جدًا وهما قاعدين وراء الكاميرا دلوقتي، فعايزة أكون معاهم شوية، كمان الموسم دا أصعب موسم في الخمسة والحلقات تقيلة وكل حاجة تقيلة وأنا كنت عايزة آخد الإجازة من بدري، وكنا بدأنا الموسم من قريب، فمهنيًا، ما ينفعش وكنا متفقين مع ناس، ولقيت التوقيت المناسب رأس السنة، انتم بتحتفلوا وأنا كمان أحتفل مع بناتي حبايبي وأمي واللي حواليا، وآخد إجازة".









وتابعت: "أنا بعتذر وعارفة إنكم بتستنوا البرنامج بس عايزاكم تعذروني وأنا بحبكم جدًا جدًا، مش هكون معاكم لأول مرة في رأس السنة، خليني أقولكم 2020 كانت كرم وستر في كل الأحوال لكن سنة تقيلة علينا جميعًا ومكناش مستعدين حتى نفسيًا ليها، عليكي بالدعاء والإلحاح، أي مصيبة وقعنا أو هنقع فيها ماحدش هينجدنا إلا ربنا، خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، وتفاءلوا بالخير تجدوه".