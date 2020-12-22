سنة صعبة.. رضوى الشربيني تجهش بالبكاء على الهواء وتعلن توقف برنامجها.. شاهد

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، عن توقف برنامجها "هي وبس" ، والمذاع على فضائية "سي بي سي سفرة"، منوهة أن توقف البرنامج سيكون لفترة قصير .





ولفتت الإعلامية رضوى الشربيني ، خلال برنامجها ، بالأمس ، إلى أنها كانت تريد أن تعلن عن هذا التوقف ، منذ بداية ، الموسم الخامس ، ولكن الواجب المهني ، حتم عليها الاستمرار ، حتى لا تتراجع بعد إمضاء العقود ، والتجهيزات للحلقات .





وعقبت "الشربيني" : " السنة الحالية كانت سنة صعبة على الجميع وأنا محتاجه أجازة وهتوحشوني " ، موضحة أنها رأت أن أفضل توقيت للإعلان عن توقف البرنامج ، مع احتفالات "الكريسماس" .





وكادت "الشربيني " أن تجهش من البكاء ، على الهواء ، خلال إعلانها ، عن توقف البرنامج ، لافتة إلى صعوبة أزمة كورونا ، على الجميع ، وما سببته ، من أزمات نفسية ، على البعض .





وتابعت : "رب 2020 هو رب 2021 ومهما وقعنا في أزمات ، ربنا هينجدنا منها .



