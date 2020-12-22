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توك شو

سنة صعبة.. رضوى الشربيني تجهش بالبكاء على الهواء وتعلن توقف برنامجها.. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:09 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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نورهان رأفت
أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، عن توقف برنامجها "هي وبس" ، والمذاع على فضائية "سي بي سي سفرة"، منوهة أن توقف البرنامج سيكون لفترة قصير .

ولفتت الإعلامية رضوى الشربيني ، خلال برنامجها ، بالأمس ، إلى أنها كانت تريد أن تعلن عن هذا التوقف ، منذ بداية ، الموسم الخامس ، ولكن الواجب المهني ، حتم عليها الاستمرار ، حتى لا تتراجع بعد إمضاء العقود ، والتجهيزات للحلقات .

وعقبت  "الشربيني" : " السنة الحالية كانت سنة صعبة على الجميع وأنا محتاجه أجازة وهتوحشوني " ، موضحة أنها رأت أن أفضل توقيت للإعلان عن توقف البرنامج ، مع احتفالات "الكريسماس" .

وكادت "الشربيني " أن تجهش من البكاء ، على الهواء ، خلال إعلانها ، عن توقف البرنامج ، لافتة إلى صعوبة أزمة كورونا ، على الجميع ، وما سببته ، من أزمات نفسية ، على البعض .

وتابعت : "رب 2020 هو رب 2021 ومهما وقعنا في أزمات ، ربنا هينجدنا منها .

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