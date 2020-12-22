ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة والاتجار بالمخدرات بسوهاج

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والشابو - ميزان حساس - هاتف محمول - سيارة مبلغ بسرقتها - فرد محلى الصنع - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسمى شرطة أول وثان سوهاج).



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، واستخدام السيارة فى عملية التنقل والترويج، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة، والاتجار فى المواد المخدرة ، وتم بإرشادهم ضبط (6 دراجات نارية - مركبة "توك توك") من متحصلات نشاطهم الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وجرائم السرقة.

