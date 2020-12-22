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رياضة

صفقة سوبر في يناير.. الأهلي يضع سيناريو جديدا للتخلص من جيرالدو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:47 م
جيرالدو
جيرالدو
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إسراء أشرف
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن جيرالدو دا كوستا يتبقى له 3 مواسم في عقده، وفي حالة فسخ عقده سيحصل على مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه.


وقال عمر ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر": "الأهلي يتفاوض مع جيرالدو لحصوله على موسم واحد من قيمة عقده، مع فسخ العقد بالتراضي، والنادي يسعى للخروج بأقل الخسائر بدلا من دفع قيمة عقده المتبقي عن السنوات الثلاث المقبلة".


وأضاف: "الأهلي يسعى للتخلص من جيرالدو لشراء لاعب أجنبي جديد خلال شهر يناير المقبل".


وتابع: "جيرالدو لديه عرض من البرازيل، وهناك أحاديث عن رغبة نادي أول أغسطس الأنجولي لاستعادته مجددًا".
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