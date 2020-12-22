تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب بدوري أبطال إفريقيا

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، اليوم بمقر اتحاد الكرة بالعاصمة نيامي، بحضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة والمكلف برئاسة البعثة، ووائل محمد إداري الفريق، والدكتور عمرو محب، المترجم الخاص بالجهاز الفني.





وأسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر.





ويرتدي فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.





وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب سيني كونتشي قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا في ظل جائحه فيروس كورونا.





ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من: دانيال لاريا ويعاونه بول كودزو وكواسي أشامبونج، والحكم الرابع أداري عبداللطيف، ومراقب المباراة النيجيري الحاجي بابا جانا علي.





ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت النيجر، الرابعة بتوقيت مصر على ملعب الجنرال سيني كوانتشي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.



