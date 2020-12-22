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محافظات

بإجمالي 498 مليون جنيه.. كفر الشيخ تتلقى 109 آلاف و883 طلب تصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م،منح فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيها، وتخفيض 40٪ جديدة بمدن كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية التسع بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغ نحو 109 آلاف و883 طلب تصالح، بقيمة 498 مليون و364 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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