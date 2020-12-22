أسطورة مانشستر يونايتد: محمد صلاح لاعب بارد.. وبرشلونة وريال مدريد يرغبان في ضمه لهذا السبب





وقال جاري نيفيل ، في تصريحات عبر " سكاي سبورتس": دائما أفضل محمد صلاح عن ساديو ماني، لأنه لاعب بارد وهذا ليس عيبا بل هي ميزة تجعل الفريق متوحشا من الناحية الهجومية".





وتابع :" ساديو ماني يفضل دائما اللعب الجماعي، عكس محمد صلاح الذي يكون شرسا على مرمى الخصوم، ولا يكل ولا يمل من تسجيل الأهداف".





وتابع:" برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان يرغبون في التعاقد مع محمد صلاح لهذا السبب".





وأشار:" شائعات رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم تفاجئني، لأنني قلت منذ عامين، أن " مو" يرغب في خوض تجربة جديدة بدوري مختلف".





وأكمل:" أعتقد أن ليفربول ليس مجبرا على بيع محمد صلاح خلال الوقت الحالي، لا يزال أمام إدارة الريدز موسمين، لتحديد القرار الأنسب بشأن مستقبل اللاعب".





وأثار محمد صلاح ، الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الريدز، حيث قال في تصريحات إسبانية: "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحيطم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".



كما أبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح ، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، في المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.

‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.



‎ومن المقرر ، أن يلتقي ليفربول في المواجهة القادمة من الدوري الإنجليزي مع وست بروميتش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14.

أشاد جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد ، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الحالية.