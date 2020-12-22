ضبط 14 مخالفة متنوعة للمخابز بمركز الواسطى في بنى سويف





نظمت إدارة تموين الواسطى شمال محافظة بنى سويف حملات تموينية بمدينة الواسطى وقريتي ميدوم وقمن العروس لمتابعة ضبط الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 14مخالفة تموينية للمخابز البلدية، 6 مخالفات لمنافذ السلع التموينية المدعمة.





من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري برفع 35 طن قمامة وتراكمات من قرية إطواب ومخلفات منزلية بقرى إطواب وإفوة والعطف، فيما قامت الوحده المحلية لقرية ميدوم بتوسعة وتمهيد طريق صفط الشرقية والغربية ورفع كافة الأتربة المتراكمة،بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة بطريق ترعة الأثار وعزبة صلاح سيد وطريق ترعة الجبل بميدوم، في حين تم الكشف عن أعطال المياه بمنطقه الغنيمية وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي،





بينما قامت الوحدة المحلية لقرية قمن العروس بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الجاري تنفيذها حيث تمت متابعة العمل بالمبنى الإداري لقرية قمن العروس، علاوة على رفع المخلفات الصلبة والأتربة بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، وكذلك جمع المخلفات والقمامة المنزلية بدائرة الوحدة.





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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف برءاسة الدكتور محمد سويف وكيل وزارة الصحةاليوم الثلاثاء حملة على الأسواق ضبطت خلالها أغذية منتهية الصلاحية. وقامت إدارة ببا الصحية بإشراف الدكتورة أمنية احمد مدير إدارة الوقائي بالمديرية والدكتور طارق عباس مدير الإدارة الصحيه ببا بحمله علي المنشآت الغذائية.

وقامت الحملة بالمرور علي احد عشر منشاه غذائيه وسحب خمسه عشر عينه وتحرير ثماني محاضر للمخالفه للقرار الوزاري ٩٧لسنه١٩٦٧ وعدد واحد محضر امتناع.

كما تم ضبط بعض من الأغذية منتهيه الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر إثبات حاله وتم قيده بمركز شرطه ببا تحت رقم 21376 لسنة 2020 جنح ببا.