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أخبار العالم

بعد إصابته بـ كورونا.. الإليزيه يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:04 م
الإليزية يكشف أخر
الإليزية يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون
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دعاء أبوهشيمة
كشفت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الثلاثاء، عن تطورات الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لا يزال مستقرا؛ وذلك بعد إصابته بكوفيد -19 الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول برئاسة الجمهورية، في تصريح خاص لوكالة "رويترز" إن: "الحالة الصحية للرئيس مستقرة."

وكان قصر الإليزيه، قد أفاد أمس الاثنين،  بأن أعراض فيروس كورونا لا تزال تظهر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية: "أعراض كورونا لا تزال تظهر على ماكرون لكن حالته مستقرة ".

وأكد كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون، السبت الماضي، أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة، وهي السعال والتعب وآلام العضلات، مشيرا إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.

يذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، كان ظهر قبل أيام من خلال مقطع مصور توجه فيه للفرنسيين ولكل من اتصل مطمئنا أو بعث ببرقية، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويعاني من عوارض التعب والحرارة كأي شخص مصاب بفيروس كورونا.
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