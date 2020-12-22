بعد منحها الحصانة السيادية.. وزير الخزانة الأمريكي يطير للسودان يناير المقبل

يزور وزير الخزانة الأمريكية استيفن منوتشن السودان، في السادس من يناير المقبل، على رأس وفد يضم مسئول الجيش الأمريكي بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا ونائب وزير الخزانة في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.









ووفق وكالة الأنباء السودانية، قالت السفيرة مها أيوب، مديرة إدارة الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية، إن وزير الخزانة الأمريكي سيلتقي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين في وزارات المالية والري والشئون الاجتماعية.









وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حل الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.









