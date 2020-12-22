ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة: لقاح كورونا يصل الكويت فجر الأربعاء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:09 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
محمود نوفل


أكدت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد ستصل إلى البلاد فجر الأربعاء.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اعلن وصول أول شحنة من لقاح (فايزر – بيونتيك) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت نهاية ديسمبر الجاري.

وأضاف الصباح – في تصريح صحفي – أن وزارة الصحة الكويتية تقوم حاليا بإعداد جدول تسليم اللقاح، لبدء خطة التطعيم المقررة، والتي ستنطلق في صالة تم إعدادها في أرض المعارض بمنطقة مشرف، تتسع إلى نحو 10 الاف شخص يوميا، بالإضافة إلى تجهيز صالتين أخريين بمحافظتي الجهراء والأحمدي، بما يمكن من إتمام عملية التطعيم بكل سلاسة.

وشدد وزير الصحة الكويتي على أن توفير لقاح كورونا تم بعد نجاح التجارب السريرية، واعتماده من الجهات الرسمية الدولية؛ حيث اعتمدت لجنة اللقاحات في سبتمبر الماضي اختيار 3 شركات عالمية لتوريد اللقاح بعد ثبوت فاعليته واعتماده من المنظمات العالمية، وهي أسترازينيكا (أوكسفورد)، و(فايزر – بيونتيك) و(موديرنا).

وفي السياق ذاته، كشف رئيس اللجنة الاستشارية العليا لجائحة كورونا في وزارة الصحة الكويتية الدكتور خالد الجارالله، عن وصول عدد الراغبين في تلقى لقاح كورونا في الكويت من خلال رابط التطعيم الذي دشنته الوزارة إلى أكثر من 60 ألفا حتى الآن.

وأضاف أن المرحلة الأولى من التطعيم، ستشمل حماية الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس، وهم العاملون بالصفوف الأمامية، كالأطباء والممرضين، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، في حين سيتم بدء تطعيم الحوامل والاطفال في مراحل لاحقة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الكويتي: وصول مليون جرعة من لقاح كورونا خلال فبراير وأبريل المقبلين

الكويت تكشف شرطها لدخول لقاحات كورونا

تطعيم 10 آلاف شخص يوميًا.. وزير الصحة الكويتي يكشف أمكان توزيع لقاح كورونا

لن تتلقاه 5 فئات.. تحذير كويتي شديد اللهجة بشأن لقاح كورونا

شكوك حول «فايزر».. إعلامية كويتية: 1000 طبيب يجمعون أدلة تثبت خدعة الصحة العالمية وبيل جيتس للقاحات

الكويت: وصول لقاح كورونا إلى البلاد بعد 10 أيام

ترشيحاتنا

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

وائل جسار يشارك في تحدي أغنية محسود.. ورد فعل مفاجئ من عمرو دياب

في ذكرى وفاة صلاح ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

اعزل نفسك فورا.. أخطر 30 عرضا لـ كورونا في الموجة الثانية

الزراعة: الزرافات الجديدة بحديقة الحيوان قيمتها 2 مليون دولار أمريكى

بعد إصابته بـ كورونا.. الإليزيه يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة