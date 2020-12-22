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حوادث

بسبب 2000 جنيه.. عامل وشقيقه يضرمان النيران فى محل بالمقطم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:19 م
عامل وشقيقه يضرمان
عامل وشقيقه يضرمان النيران فى محل بالمقطم
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كتب محمد صبري
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من السيطرة على مشاجرة بين ٤ أشخاص قام على أثرها ٢ من المتهمين بإضرام النيران فى محل الخصوم بالمقطم، وتم ضبط الطرفين والسيطرة على الحريق، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من الأهالي بوقوع مشاجرة وحريق داخل محل تنجيد أثاث بمساكن أطلس ـ دائرة القسم.

بالانتقال تبين أن المشاجرة وقعت بين صاحب محل لتنجيد الأثاث بمحل البلاغ ومقيم مساكن أطلس وبصحبته نجله عامل بذات المحل وبين شقيقين "عاملي رخام".

بالفحص والتحرى تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهم سابقة اقتراض الثاني مبلغ مالي 2000 جنيه من أحد الشقيقين ورفضه رده، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثالث بإضرام النيران بالمحل ملك الأول (بمساحة 3 × 3 أمتار) باستخدام عبوة مبيد حشري "بيرسول" وعود ثقاب مما أدى إلى احتراق بعض المقاعد الخشبية "مُعدة للتنجيد" داخل المحل دون حدوث إصابات.

تم السيطرة على الحريق، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث عبوة المبيد الحشري المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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