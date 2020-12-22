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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي يكشف حقيقة السماح بفتح المعابر ليوم واحد لعودة العالقين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:05 م
باسل الصباح
باسل الصباح
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شيماء مصطفى
نفى وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، السماح بفتح المعابر والمنافذ الجوية والبرية ليوم واحد لعودة العالقين في الخارج.

وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد الصباح أنه لم يصرح إطلاقا بشأن الموافقة على فتح المنافذ، مشددًا على احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في مساءلة ومقاضاة كل من يقف وراء هذ النبأ غير الصحيح المنسوب إليه.

وكانت السلطات الكويتية، أعلنت أمس الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري وتغلق المنافذ البرية والبحرية كإجراء احترزاي ضد تفشّي السلالة الجديدة من فيروس كورونا. 

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من الساعة الـ11 من مساء أمس الاثنين وحتى نهاية الجمعة الأول من يناير المقبل.

وبحسب القرار فستتم مراجعة الاستمرار بهذا التعليق في ضوء ما يستجد من أمور، إلى جانب إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن وذلك على خلفية انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.
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