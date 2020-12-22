بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

أعلن جهاز القاهرة الجديدة قطع مياه الشرب على بعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة بدءًا من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء الموافق 23/12/2020.





وأوضح الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة برافع 2 للمياه العكرة.





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وتعد أبرز المناطق التي تتعرض لقطع خدمات مياه الشرب عنها : ( المستثمرين الجنوبية/ العائلي / المنطقة الصناعية/ جاردينيا/ لاروا/ الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية/ النرجس كاملة/ اللوتس/ الأيقونة/ إسكان الجامعة الأمريكية/ الرحاب 2/ مدينتي/ التمر حنة/ الاندلس/ دار مصر الاندلس والقرنفل/ أرض الجمعيات/ القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة).





وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، إنه ستتواجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، وبرجاء الاتصال بالرقم 15100 في حالة احتياج السيارة.