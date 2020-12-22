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اقتصاد

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:20 م
قطع المياه
قطع المياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلن جهاز القاهرة الجديدة قطع مياه الشرب على بعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة بدءًا من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء الموافق 23/12/2020.

وأوضح الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة برافع 2 للمياه العكرة.

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وتعد أبرز المناطق التي تتعرض لقطع خدمات مياه الشرب عنها : ( المستثمرين الجنوبية/ العائلي / المنطقة الصناعية/ جاردينيا/ لاروا/ الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية/ النرجس كاملة/ اللوتس/ الأيقونة/ إسكان الجامعة الأمريكية/ الرحاب 2/ مدينتي/ التمر حنة/ الاندلس/ دار مصر الاندلس والقرنفل/ أرض الجمعيات/ القطاع الثالث والرابع من مركز  المدينة).

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، إنه ستتواجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، وبرجاء الاتصال بالرقم 15100 في حالة احتياج السيارة.
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