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أخبار البلد

الهجرة: 1150 مصريا عالقا بالخارج تواصلوا مع غرفة العمليات بسبب تعليق الطيران

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:15 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
تابعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سير العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة، وموقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وذلك بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن أزمة العالقين المصريين بالخارج ظهرت مرة أخرى عقب تعليق الطيران بعدد من الدول، وخصوصًا تعليق الطيران بدولة الكويت نظرًا لسفر عدد من المصريين العاملين بها، وإقامتهم بالإمارات وسلطنة عمان وتركيا كـ"ترانزيت" خلال رحلة عودتهم إلى الكويت.

وفي استعراض لعدد العالقين الذين تواصلوا مع غرفة العمليات عبر الوسائل المختلفة أو قاموا بالتسجيل باستمارة العالقين التي أعدتها وزارة الهجرة، أوضح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن عدد من قام بالتسجيل وصل لـ 1150 من المصريين العالقين بدولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وتركيا، وشملت رغباتهم سواء باستكمال الرحلة والبقاء في الدولة العالق بها حتى يتم فتح الطيران للكويت، أو رغبتهم في العودة إلى مصر، أما بخصوص المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية فهم عالقون لانتهاء فترة زيارتهم.

وخلال متابعتها العمل بغرفة العمليات، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم البدء في التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين المصريين العالقين، وكذا التواصل مع رموز الجالية المصرية بالإمارات وسلطنة عمان لدعم ومساعدة المصريين العالقين في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض".

كما ناشدت وزيرة الهجرة كافة المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في دولة الكويت أو أي دولة أخرى بتأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي، وأن يكون السفر في حالة الضرورة القصوى حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن حركة الطيران خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وفي إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" وتواصل وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج، أبدى رموز الجاليات بكافة الدول ترحيبهم لمساعدة أي مواطن مصري عالق في الدولة المقيمين بها، مؤكدين استعدادهم لدعم وطنهم والوقوف بجانبه في هذا الظرف الطارئ الذي يمر به العالم أجمع.
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