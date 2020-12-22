كوليبالي يقود تشكيل النجم الساحلي فى مواجهة المقاولون العرب بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي ضيفًا على المقاولون العرب ، مساء اليوم الثلاثاء في السادسة، على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن ذهاب الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وأعلن جورفان فييرا المدير الفني لفريق النجم الساحلي تشكيل فريقه أمام المقاولون العرب .



