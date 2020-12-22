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رياضة

أحمد سامي: أضعنا فوزا كبيرا أمام الاتحاد الليبي فى بداية المشوار الأفريقي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:44 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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محمد رشاد
قال أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إن الفوز على الاتحاد الليبي مهم للغاية خاصة وأنه أول انتصار في الموسم الجديد بعد خسارة وتعادل في بداية مشوار الدوري، والفريق كان بإمكانه الخروج بانتصار كبير بفضل سيطرته على مجريات الأمور.

وأضاف سامي فى تصريحاته عقب المباراة أن الانتصار أمر جيد خاصة وأنه خارج الأرض وبيراميدز أمامه مواجهة ثانية باستاد الدفاع الجوي سيسعى خلالها للفوز مرة أخرى وتأكيد التأهل للدور المقبل، والفريق الليبي اعتمد على التأمين الدفاعي الكامل ولم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى شريف إكرامي.

وأكد أن بيراميدز تعاقد مع مجموعة رائعة من النجوم بمختلف المراكز بجانب العناصر الموجودة والفريق لديه هدف واضح وهو الفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، والأداء سيتحسن في المرحلة المقبلة.

 وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على مضيفه الاتحاد الليبي بهدف دون رد في المباراة التى استضفها استاد الإسكندرية الدولي فى إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية .

سجل الهدف جون انطوي فى الدقيقة 56 من زمن المباراة ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق احمد توفيق استقبلها أنطوي برأسية رائعة تصدى لها الحارس ليتابعها مهاجم بيراميدز ويضع الكرة بيسراه فى المرمى معلنا الهدف الاول لفريق بيراميز أمام الاتحاد الليبي .

الشوط الأول 

بداية سريعة للمباراة بحصول بيراميدز على ركلة حرة نفّذها عبدالله السعيد داخل منقطة جزاء الاتحاد الليبي ولكن إخرجها الدفاع.

وواصل بيراميدز ضغطه على لاعبي الاتحاد الليبي حتى جاءت الخطورة الأولى بتمريرة من رمضان صبحي لزميله جون أنطوي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة تجاه المرمى ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 11

واستمرت سيطرة بيراميدز على مجريات المباراة حتى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول وسط محاولات دون خطورة على مرمى الاتحاد الليبي باستثناء كرة الدقيقة 11.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة من قبل لاعبي الاتحاد الليبي ولكن جون أنطوي كان صاحب اللقطات البارزة في أول 45 دقيقة وهي الدقيقة التي كاد يتقدم بها لبيراميدز بتصويبة مرت أعلى العارضة.

ولكن رد الاتحاد الليبي بكرة خطرة كادت أن تنتهي بهدف عن طريق لاعبهم علي مادي الذي دخل بالكرة لمنطقة الجزاء من الجهة اليمين قبل أن يخادع شريف إكرامي ولكن تمريرته لم تجد أي زميل له داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني 

مع بداية الشوط الثاني كاد بيراميدز ان يتقدم عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 51 بتمريرة بدأت من أحمد سامي لإسلام عيسى الذي مهدها برأسه لرمضان صبحي الذي سدد كرة ضعيفة في يد الحارس من منطقة الجزاء.

وعوّض جون أنطوي هذه الفرصة بهدف في الدقيقة 56 بعدما وصلته الكرة مرة أخرى بعد تصدى الحارس لرأسيته ليسددها هذه المرة في المرمى.

بعدها انحصر اللعب فى وسط الملعب ليمر الوقت المتبقى دون أدنى خطورة على مرمى الفيرقين ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز بيراميدز بهدف دون رد على الاتحاد .   
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