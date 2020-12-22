محافظ الفيوم يشهد تجربة عملية لمنظومة المتغيرات المكانية.. شاهد

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء؛ تجربة عملية لوحدة المتغيرات المكانية بمركز سنورس، والتي أنشأت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، ومسئولي إدارة المتغيرات المكانية.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم تفقد خلال التجربة منزل بأحد الشوارع الموازية لشارع المدارس بمدينة سنورس، والتى تم رصد تغير مكانى به بواسطة الأجهزة الرقمية لوحدة المتغيرات المكانية، لافتًا أن التغير عبارة عن إنشاء سقف صاج أعلى المنزل، والمكون من 4 طوابق، الطابق الاول والثانى مرخصين، والطابقين الثالث والرابع تم بناؤهما بدون ترخيص بالمخالفة، وكان قد تم تقديم طلب تصالح، مشيرًا أن المحافظ وجه بمراجعة كافة المستندات الخاصة بالمنزل من قبل مسئولى الوحدة المحلية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد محافظ الفيوم، أن وحدة المتغيرات المكانية مزودة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة ال “G.P.S” لرصد المتغيرات المكانية والتعديات على أراضي الدولة من خلال صور الأقمار الصناعية، الواردة للمحافظة وتحديد التعديات على الواقع، للتعامل الفوري معها.
وشدد محافظ الفيوم، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل عمل الوحدة المتخصصة لرصد البناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية وذلك لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين وإزالة أية مخالفات بنائية في المهد، في ظل توجه الدولة لضبط المنظومة العمرانية.