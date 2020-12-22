محافظ الفيوم يشهد تجربة عملية لمنظومة المتغيرات المكانية.. شاهد

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء؛ تجربة عملية لوحدة المتغيرات المكانية بمركز سنورس، والتي أنشأت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، ومسئولي إدارة المتغيرات المكانية.





وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم تفقد خلال التجربة منزل بأحد الشوارع الموازية لشارع المدارس بمدينة سنورس، والتى تم رصد تغير مكانى به بواسطة الأجهزة الرقمية لوحدة المتغيرات المكانية، لافتًا أن التغير عبارة عن إنشاء سقف صاج أعلى المنزل، والمكون من 4 طوابق، الطابق الاول والثانى مرخصين، والطابقين الثالث والرابع تم بناؤهما بدون ترخيص بالمخالفة، وكان قد تم تقديم طلب تصالح، مشيرًا أن المحافظ وجه بمراجعة كافة المستندات الخاصة بالمنزل من قبل مسئولى الوحدة المحلية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.









وأكد محافظ الفيوم، أن وحدة المتغيرات المكانية مزودة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة ال “G.P.S” لرصد المتغيرات المكانية والتعديات على أراضي الدولة من خلال صور الأقمار الصناعية، الواردة للمحافظة وتحديد التعديات على الواقع، للتعامل الفوري معها.





وشدد محافظ الفيوم، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل عمل الوحدة المتخصصة لرصد البناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية وذلك لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين وإزالة أية مخالفات بنائية في المهد، في ظل توجه الدولة لضبط المنظومة العمرانية.





من جانب آخر شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مسئولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بعدم المغالاة فى الأسعار الخاصة بتقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، والإلتزام بالأسعار التى قررتها وزارة الصحة، لعدم إرهاق المرضى واستنزافهم ماديًا، لافتًا إلى ضرورة الإلتزام بــ"ميثاق العمل" وعدم الخروج عن تسعيرة وزارة الصحة، أو سوء معاملة المرضى.

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم التصدي بكل قوة لأي مستشفى تُغالي فى أسعار علاج مرضى "كورونا"، لافتًا أنه في حالة ورود أي شكاوى من المواطنين في هذا الصدد، سيتم فحصها بمعرفة مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة، والمحافظة، وفي حالة ثبوت صحة الشكوى سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.



