محافظ قنا يناقش آليات تنفيذ شبكات البنية التحتية بالمنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ مشروع شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط المنطقة الصناعية بهو نجع حمادي، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لترفيق المدن الصناعية بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد ومسئولي قطاعات الكهرباء والطرق و الحماية المدنية والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مدينتي نجع حمادي و قـفط وعدد من المعنيين بملفي الصناعة والاستثمار بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة تجهيز مخططات و التصميمات الخاصة بشبكات المرافق للاستعانة بها كدليل استرشادي أثناء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بكلتا المنطقتين، موجهًا بضرورة التنسيق مع مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة.

وأوضح محافظ قنا، أن الدولة خصصت نحو ٣ مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير و توصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعيتين في قفط وهو بنجع حمادي، مؤكدًا تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

جدير بالذكر أن مشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط يقع علي مساحة ٤١٠ فدان ويضم شبكات للصرف الصحي ومياه الأمطار ، وشبكات التغذية بالمياه والرى، خط طرد من محطة رفع الصرف الصحي حتي محطة برك الأكسدة، خط طرد من مأخذ المياه حتي محطة معالجة المياه، خزان تغذية مياه، خزان لمواجهة الحرائق.

بينما تضم شبكات البنية التحتية المرحلة الأولى بمنطقة هو الصناعية شبكات للصرف الصحي و الأمطار وشبكات التغذية بالمياه والرى وخزان حريق أرضي وخزان مياه أرضي ومحطة تنقية المياه ومأخذ علي النيل وخط طرد من المآخذ لمحطة التنقية، بالإضافة إلي شبكة مكافحة الحريق.

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