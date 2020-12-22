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رياضة

مودي يتعادل لـ مصر المقاصة أمام طلائع الجيش

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:25 م
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
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حسام الحارتي
أحرز أحمد مودي لاعب مصر المقاصة هدف تعادل فريقه في شباك طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيجة المباراة "1-1" .


وتمكن أحمد مودي من إحراز هدف تعادل فريقه في شباك طلائع الجيش في الدقيقة "42" من خلال ركلة جزاء ليتمكن من تسجيلها.


وتمكن عمرو جمال من إحراز هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة " 17 " من عمر الشوط الأول من المباراة من خلال تمريرات قصيرة في وسط الملعب،وصلت إلى أحمد سمير الذي أرسل تمريرة طولية إلى عمرو جمال، الذى مر من عاصم سعيد لاعب مصر المقاصة وسدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.


وتمكن لاعبو طلائع الجيش من شن الهجمات على مرمي مصر المقاصة منذ نطلاق صافرة الشوط الأول.


وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي 

خط الوسط: رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى 


ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".
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