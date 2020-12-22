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محافظات

جداريات مهرجان "ألوان" تزين شوارع شرم الشيخ

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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ايمن محمد
قام اللواء محمود السوليه رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ واشرف ابراهيم رئيس مهرجان الوان بافتتاح الجداريه المهداه من مهرجان الوان المقام حاليا بشرم الشيخ ضمن مبادرة فنانين الرسم التشكيلى لتجميل وتلوين شوارع وميادين شرم الشيخ المشاركين فى المهرجان ملتقى الدهانات العربية والأفريقية ، تحت رعايه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور اللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الاعلامى للمحافظة والاعلاميه بسنت الباجورى والاعلاميه وفاء طولان والفنانه منال سلامه والمطربة ايناس عز الدين وعدد من الاعلاميين والصحفيين وضيوف المهرجان وقام بتصميم ورسم الجداريه الفنان والرسام التشكيلى خالد زين . 

قال الفنان التشكيلى خالد زين حرصت فى تصميم الجداريه ان تعبر عن مسيرة التنمية التى تشهدها مصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال رسم الاهرامات ونهر النيل اللذان يرمزان الى الحضارة المصريه الى جانب جامع الصحابة رمزا للتراث المعماري الاسلامى بالاضافة الى الاشجار المنتشره فى كل مكان بالمدينة ،مستخدما الالوان صديقة البيئة التى تتناسب مع طبيعة شرم شيخ . 

واضاف : تم الانتهاء ايضا من جداريه اخرى بالمدرسة اليابانيه المصريه عبارة عن مجموعة من الكتب والادوات المكتبية والهندسية بطريقة الفن الجرافيكي التى تعبر عن طبيعية المكان لقربها من جامعه الملك سليمان كصرح تعليمى كبير بالمدينة ،معربا عن سعادته البالغه لمشاركته فى مبادرة مهرجان الوان متمنيا ان تقوم المبادرة فى تزين وتجميل شوارع وميادين محافظات مصر بمشاركة فنانين الرسم التشكيلى بالمحافظات . 

وقال اشرف ابراهيم رئيس المهرجان ان هذه المبادرة من مهرجان الوان تهدف الى تجميل الشوارع وتزينها بالجداريات واللوحات الفنية و اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية من رجال الأعمال والمال بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء موجها الشكر للقياده السياسية والتنفيذية بالمحافظة  بقيادة اللواء خالد فودة لدعمه وتعاونه مع المهرجان
 اقرا ايضا  : 

جداريات مهرجان "ألوان" تزين شوارع شرم الشيخ
جداريات مهرجان "ألوان" تزين شوارع شرم الشيخ
جداريات مهرجان "ألوان" تزين شوارع شرم الشيخ
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