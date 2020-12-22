مش هنقدر نسيب ولادنا في الخارج.. وزيرة الهجرة ترد على أزمة العالقين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك 911 استغاثة من المصريين العالقين فى الإمارات؛ بسبب قرارات الكويت بالغلق، موضحة أن هناك تواصلًا معهم لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لهم.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة العالقين فى الخارج ومبادرة "خلينا سند لبعض فى الخارج" تقوم بمساعد المواطنين المتواجدين فى الإمارات.





ولفتت إلى أن هناك مساندة معنوية، وتوفير الأدوية للمرضى من قبل المصريين الموجودين فى الإمارات، مشيرةً إلى أن تكلفة الإقامة ستكون بالتعاون مع وزارة السياحة، ووزارة الهجرة تتابع مع الجالية فى دبي لحل تلك المشكلة.





وأكدت أنها تتواصل مع بعض المواطنين من خلال هاتفها الخاص، معلقة "مش هنقدر نسيب ولادنا فى الخارج".





وأوضحت أنه فى خلال أسبوع ستحل جميع المشكلات، كاشفة عن أن جميع المشكلات جاءت من تركيا وعمان والإمارات ولا توجد شكاوى واستغاثات من بريطانيا أو من الدول الأوروبية.





ونوهت بأن الدولة المصرية تقف بجوار أبنائها من أجل الحصول على حقوقهم.



