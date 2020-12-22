روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى جمهورية إفريقيا الوسطى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أرسلت 300 مدرب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى لتدريب القوات المسلحة الوطنية والمساعدة في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
وقالت الوزارة "لمساعدة بانغي في تعزيز القدرات الدفاعية لجمهورية إفريقيا الوسطى، استجابت روسيا بسرعة لطلب قيادة البلاد وأرسلت 300 مدربًا إضافيًا لتدريب قوات الجيش الوطني".
وأمس الاثنين، نشرت رواندا قواتها في جمهورية إفريقيا الوسطى بموجب معاهدة دفاع ثنائية وردا على الهجمات ضد قوات حفظ السلام الرواندية داخل مينوسكا.
كما تم تكليف الجيش الرواندي بمنع أي اضطرابات في الانتخابات القادمة.
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن روسيا، أيضًا، نشرت قوات في جمهورية إفريقيا الوسطى، لكن تيتورينكو نفى ذلك
ووفقًا للسفير الروسي، يقتصر الوجود الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى على خمسة من موظفي وزارة الدفاع ، ومدربي الجيش الذين وصلوا بناءً على طلب حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ، و 14 جنديًا من قوات حفظ السلام داخل مينوسكا.
واشتعلت الاحتجاجات في جمهورية إفريقيا الوسطى حيث تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد المقبل ، حيث ألقت السلطات باللوم في الاضطرابات على الرئيس السابق فرانسوا بوزيز ، الذي حُرم من حق الترشح في الانتخابات.
وجمهورية أفريقيا الوسطى هي دولة غير ساحلية قليلة السكان تقع في قلب القارة الأفريقية ، المجاورة للكاميرون وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان.
وبعد إعلان الاستقلال عن فرنسا في عام 1960 ، شهدت البلاد عدة انقلابات وانزلقت في نهاية المطاف في حرب أهلية في أوائل عام 2000 ، ما أدى إلى وصول بوزيزي إلى السلطة في عام 2003.