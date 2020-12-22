ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى جمهورية إفريقيا الوسطى

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:51 م
افريقيا الوسطى
افريقيا الوسطى
Advertisements
على صالح
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أرسلت 300 مدرب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى لتدريب القوات المسلحة الوطنية والمساعدة في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقالت الوزارة "لمساعدة بانغي في تعزيز القدرات الدفاعية لجمهورية إفريقيا الوسطى، استجابت روسيا بسرعة لطلب قيادة البلاد وأرسلت 300 مدربًا إضافيًا لتدريب قوات الجيش الوطني".


وأمس الاثنين، نشرت رواندا قواتها في جمهورية إفريقيا الوسطى بموجب معاهدة دفاع ثنائية وردا على الهجمات ضد قوات حفظ السلام الرواندية داخل مينوسكا. 

كما تم تكليف الجيش الرواندي بمنع أي اضطرابات في الانتخابات القادمة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن روسيا، أيضًا، نشرت قوات في جمهورية إفريقيا الوسطى، لكن تيتورينكو نفى ذلك 

ووفقًا للسفير الروسي، يقتصر الوجود الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى على خمسة من موظفي وزارة الدفاع ، ومدربي الجيش الذين وصلوا بناءً على طلب حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ، و 14 جنديًا من قوات حفظ السلام داخل مينوسكا.

واشتعلت الاحتجاجات في جمهورية إفريقيا الوسطى حيث تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد المقبل ، حيث ألقت السلطات باللوم في الاضطرابات على الرئيس السابق فرانسوا بوزيز ، الذي حُرم من حق الترشح في الانتخابات.

وجمهورية أفريقيا الوسطى هي دولة غير ساحلية قليلة السكان تقع في قلب القارة الأفريقية ، المجاورة للكاميرون وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان. 

وبعد إعلان الاستقلال عن فرنسا في عام 1960 ، شهدت البلاد عدة انقلابات وانزلقت في نهاية المطاف في حرب أهلية في أوائل عام 2000 ، ما أدى إلى وصول بوزيزي إلى السلطة في عام 2003.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طريق العالم الجديد: البريكس والصين وروسيا

تقارير روسية .. علاقة روسيا بالشرق الأوسط محورية وذات أهمية

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمساعدة أفريقيا الوسطى إذا طلبت السلطات الشرعية ذلك

موسكو تنفي مشاركة عسكريين روس في القتال بجمهورية إفريقيا الوسطى

ترشيحاتنا

بعد الظهور مع صاحبة السعادة.. محيي إسماعيل يتصدر تويتر.. ومغردون: عايش في كوكب تاني

رسالة عاجلة من وزيرة الهجرة لـ 911 مواطنا مصريا عالقا في الإمارات ..فيديو

إعلان نتيجة مسحة كورونا لبعثة الأهلي في النيجر.. تعرف عليها

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن أجايي

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا.. فيديو

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

هروب جماعي.. سلالة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا عن العالم.. تفاصيل

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند