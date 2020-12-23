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بين الناس

مطبات صناعية مطلب أهالي قرية البيروم في الشرقية تجنباً لوقوع الحوادث

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن السيد على عقال، فى رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بضرورة إنشاء مطبات صناعية فى قرية البيروم التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث.

ويقول فى رسالته: "طريق النوافعة من قصاد البلد يحتاج اثنين من المطبات الصناعية الاسفلتية لكون هذا الطريق الأهالي تسير عليه بالأقدام تارة وتعبره تارة أخرى، فضلا عن الأطفال وأهالينا الفلاحين يعبرونه لأراضيهم بالحيوانات أيضًا ولا يوجد أي مطب فتأتي السيارات مسرعة وحدث عندنا أكثر من حادثة ومعظمهم يتوفاهم الله من عظم الصدمة.

 وأضاف: نطالب بإنشاء مطبات صناعية بالمواصفات القانونية، فى طريق النوافعة مكان المطب الأول عند كوبري أولاد غيث ودا كوبري يعبر الفلاحون الطريق للحقل أو الارض ومعاهم الحيوانات بتاعتهم ومفيش مطب، لمكان الثاني عند كوبري مدخل مدرسة محمد عوض سرحان أيضا بالبيروم يعبر الطريق الطلبة والفلاحون أيضا رغم مرور السيارات بسرعة رهيبة .

مناشدًا السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والسيد رئيس المركز، الموافقة على  إنشاء مطبات صناعية لحماية أرواح أبنائهم والأهالى للحد من الحوادث .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01067250134

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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