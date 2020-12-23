مطبات صناعية مطلب أهالي قرية البيروم في الشرقية تجنباً لوقوع الحوادث

ناشد المواطن السيد على عقال، فى رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بضرورة إنشاء مطبات صناعية فى قرية البيروم التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث.





ويقول فى رسالته: "طريق النوافعة من قصاد البلد يحتاج اثنين من المطبات الصناعية الاسفلتية لكون هذا الطريق الأهالي تسير عليه بالأقدام تارة وتعبره تارة أخرى، فضلا عن الأطفال وأهالينا الفلاحين يعبرونه لأراضيهم بالحيوانات أيضًا ولا يوجد أي مطب فتأتي السيارات مسرعة وحدث عندنا أكثر من حادثة ومعظمهم يتوفاهم الله من عظم الصدمة.





وأضاف: نطالب بإنشاء مطبات صناعية بالمواصفات القانونية، فى طريق النوافعة مكان المطب الأول عند كوبري أولاد غيث ودا كوبري يعبر الفلاحون الطريق للحقل أو الارض ومعاهم الحيوانات بتاعتهم ومفيش مطب، لمكان الثاني عند كوبري مدخل مدرسة محمد عوض سرحان أيضا بالبيروم يعبر الطريق الطلبة والفلاحون أيضا رغم مرور السيارات بسرعة رهيبة .





مناشدًا السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والسيد رئيس المركز، الموافقة على إنشاء مطبات صناعية لحماية أرواح أبنائهم والأهالى للحد من الحوادث .





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