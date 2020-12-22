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رياضة

جراحة ناجحة لـ ناصر ماهر.. تعرف على مدة غيابه عن الملاعب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أجرى ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية ناجحة اليوم، الثلاثاء، فى الكتف بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى مباراة مصر المقاصة بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. 

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طلب من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، عرض ناصر ماهر على «كونسولتو طبي» مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق؛ حتى لا تتكرر الإصابة وخلع الكتف مرة ثانية. 

وبعد عرض ناصر ماهر على الأطباء المُتخصصين تم الاستقرار على إجراء جراحة بمعرفة الدكتور باسم فليجة أحد أكبر الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

وكشفت مصادر عن أن اللاعب سوف يغيب عن القلعة الحمراء لمدة شهرين.

جراحة ناجحة لـ ناصر ماهر.. تعرف على مدة غيابه عن الملاعب
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