فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها "اقتحام استعماري استفزازي واستخفاف بالمجتمع الدولي".

وكان نتنياهو قد زار المستوطنة الأحد، في الذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث التقى مجموعة من قادة المستوطنين ورؤساء المجالس الاستيطانية، مؤكداً في كلمة ألقاها على "أهمية التمسك بأرض إسرائيل والحفاظ على الاستيطان".

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها إن تصريحات نتنياهو تعكس "إصرار حكومة الاحتلال على تكريس الاستيطان ورفض إقامة الدولة الفلسطينية"، معتبرة أن هذه المواقف تشكّل "امتداداً لسياسة الضم والتهجير العنصري وتشجيعاً للمستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين".

وأضافت أن الزيارة "تمثل تحدياً صارخاً للقرارات الدولية واستهانة بردود الفعل العالمية"، مشيرة إلى أن إسرائيل "تسعى من خلالها إلى إبقاء المنطقة في دائرة العنف والصراع المفتوح".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتعامل بجدية أكبر مع الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، وحثّت على تكثيف الاعترافات بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى جانب اتخاذ خطوات أوروبية ودولية أكثر فاعلية لحماية حل الدولتين.

يُذكر أن 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، كانت قد دعت أواخر يوليو الماضي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار تحركات دبلوماسية متصاعدة لدعم هذا المسار.