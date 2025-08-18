قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير
وظائف جامعة عين شمس 2025.. مدرس بكلية الطب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
حصيلة ضحايا حرائق إسبانيا ترتفع إلى أربعة بعد مصرع رجل إطفاء في ليون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها "اقتحام استعماري استفزازي واستخفاف بالمجتمع الدولي".

وكان نتنياهو قد زار المستوطنة الأحد، في الذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث التقى مجموعة من قادة المستوطنين ورؤساء المجالس الاستيطانية، مؤكداً في كلمة ألقاها على "أهمية التمسك بأرض إسرائيل والحفاظ على الاستيطان".

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها إن تصريحات نتنياهو تعكس "إصرار حكومة الاحتلال على تكريس الاستيطان ورفض إقامة الدولة الفلسطينية"، معتبرة أن هذه المواقف تشكّل "امتداداً لسياسة الضم والتهجير العنصري وتشجيعاً للمستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين".

وأضافت أن الزيارة "تمثل تحدياً صارخاً للقرارات الدولية واستهانة بردود الفعل العالمية"، مشيرة إلى أن إسرائيل "تسعى من خلالها إلى إبقاء المنطقة في دائرة العنف والصراع المفتوح".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتعامل بجدية أكبر مع الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، وحثّت على تكثيف الاعترافات بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى جانب اتخاذ خطوات أوروبية ودولية أكثر فاعلية لحماية حل الدولتين.

يُذكر أن 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، كانت قد دعت أواخر يوليو الماضي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار تحركات دبلوماسية متصاعدة لدعم هذا المسار.

وزارة الخارجية الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضفة الغربية إسرائيل نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

ترشيحاتنا

المتهم

مشى عكس.. القبض على سائق توك توك بالإسكندرية

متهمين

سقوط عصابة سرقت نصف كيلو ذهب من شقة بالتبين

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

بالصور

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد