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محافظات

بروتوكول تعاون بين زراعة الفيوم والبنك الزراعي للتوسع فى مشروعات الشباب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اليوم بمكتبة بديوان عام المديرية المهندس صابر رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم والدكتور أحمد سلطان والمهندس وليد ابوسريع مسؤولي مصنع العدوة لإنتاج السماد العضوى،  وذلك لمناقشة بروتوكول التعاون لتوفير الدعم الفني والمالي لهم.

يهدف البروتوكول أيضا إلى بحث نشر فكر التوسع فى إقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعى  والأنشطة المرتبطه به وتشجيعهم على العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في مجال التنمية الزراعية، خصوصا في ما يتعلق بمجالات الزراعة لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة والوقوف بجانب الشباب

وذلك بحضور المهندس عزت قنديل مدير عام التعاون والمهندس مصطفى عبد الظاهر مدير عام الإرشاد الزراعى والمهندس محمد مدير عام إدارة الأزمات والمهندس نصر خليفة مدير عام إدارة الخدمات

وأضاف مدىر البنك  الزراعى إن هناك فرصا واعدة للشباب لعمل مشروع صغير في مجال الزراعة، مثل مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان والمناحل وتربية الدواجن والأرانب، ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.
وذلك الاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة، في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف توفر لهم وزارة الزراعة الدعم الفني.

 ‏يذكر أن مصنع العدوة افتتحة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتاريخ ٢٠٢٠ /٦/٨ بعد توقف لأكثر من ١٦ عام حيث أن المصنع يوفر فرص عمل ل ٢٥٠ شاب وفتاة ويعوض المزارعين عن استخدام السماد البلدى.


من جانب أخر قامت لجنة من مفتشي الإرشاد الزراعى والمكافحة بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتعاون مع معهد البحوث بوزارة الزراعة بالمرور على المحاصيل الشتوية، خاصة الخضر والفاكهة في ظل التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد تحت رعاية الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، وفي إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

صرح  وكيل الوزارة بأن اللجان تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج  ورصد كل المشكلات التي تواجه المزارعين بجميع المراكز والتوجيه بحلها بشكل فورى، كما تعقد اللجان ندوات إرشادية في القرى والحقول للمزارعين.

كما قامت اللجنة بالاشتراك مع معهد البحوث قسم البقوليات الدكتور ابراهيم مخيمر رئيس قسم بحوث النبات قسم الوقاية والدكتور جمال باحث بقسم البقوليات والدكتور حسن  محمد ابراهيم رئيس بحوث تكثيف المحصول و المهندس مصطفي عبدالظاهر مدير عام الارشاد والمهندس احمد محمد عبدالغني اخصائي المحصول بالمحافظة والمهندس يسري عبدالفتاح محمود مفتش الارشاد بالإدارة الزراعية.


بروتوكول تعاون بين زراعة الفيوم والبنك الزراعي للتوسع فى مشروعات الشباب
بروتوكول تعاون بين زراعة الفيوم والبنك الزراعي للتوسع فى مشروعات الشباب
بروتوكول تعاون بين زراعة الفيوم والبنك الزراعي للتوسع فى مشروعات الشباب
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