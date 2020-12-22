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صناعة الدواء تكشف حقيقة توافر لقاحات كورونا في الصيدليات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن لقاحات فيروس كورونا سيتم توفيرها من خلال وزارة الصحة فقط ولا صحة لما يتم تداوله عن توزيعها وتوفيرها في الصيدليات، قائلا: "العالم كله بيوزع اللقاحات من خلال الجهات الصحية المسؤولة وده بيحصل في امريكا وكل العالم".

وأضاف الدكتور أحمد العزبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المتبع أن يكون هناك قوائم إعطاء اللقاح ستبدأ بالأطقم الطبية ثم كبار السن وهكذا، متابعا أنه سيكون هناك جدول معد لكل شخص سيحصل على اللقاح.

وقالالدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، :"فى شحنتين وصلوا لمصر من اللقاح الصيني ولا صحة لتوفير اللقاحات في الصيدليات ومعظم الناس بتفضل العلاج المنزلي، وبالتالي محتاج ادوية العلاج في المنزل وهي متوفرة جدا ولا يوجد نقص في أي أدوية في الصيدليات".

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