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بعد سلالة كورونا الجديدة.. الأوقاف تحسم الجدل بشأن إغلاق المساجد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إجراءات الوزارة للتعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال "طايع"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن فكرة العودة مرة أخرى لإغلاق المساجد أمر لا نتمناه تمامًا.

وأكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مدة خطبة الجمعة 10 دقائق حتى لا يحدث ازدحام وبالتالي لا نقلل فكرة امكانية انتقال الفيروس، مشيرًا إلى ان مساجد وزارة الاوقاف تسير وفقًا الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الأمور تسير خلال الفترة الأخيرة وفقًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل حرفي، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل مع جائحة كورونا بشكل سريع ودقيق.


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