السلالة الجديدة لفيروس كورونا لديها آلية تصحيح ذاتي.. شاهد

عرضت فضائية العربية، تقريرا يعرض بداية ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا بعد أن ظهرت العديد من اللقاحات للفيروس اللعين حتى بشكل غير معلوم قد تكون أكثر شراسة ورعبًا. تحاوره





وأضاف التقرير، أن الفيروسات على مدى التاريخ تتحورر باستمرار وما حدث فى حالة كورونا أمر طبيعى ومتوقع ، وخاصةً كورونا فهو قتل حتى الأن 1.7 مليون قتيل وأصاب حوالى 77 مليون مصاب ومازال يحصد الضحايا ويعطل الحياة .





وأشار التقرير إلى أن فيروس كورونا المستجد حدث طفرة ماتزال غامضة.





وأكد سيمون كلارك باحث فى علم الأحياء فى جامعة ريدينغ خلال التقرير أن هذه الطفرة تختلف عن النسخ السابقة لفيروس كورونا، كونها مجموعة من الطفرات المتراكمة القادرة على تغيير بروتين الأشواك الذى يعتبر أهم جزء من الفيروس الذى يرتبط بخلايانا عندما يسبب العدوى.





وأضاف "كلارك" أن هناك طفرة أخرى أيضًا ولكن يعتقد بأن هذه من أهم الطفرات، التي ربما تكون مسؤولة عن التغيير فى طريقة انتقال الفيروس.





وتابع التقرير أن السلالة الجديدة من كورونا التى ظهرت فى لندن ومقاطعة "كنت" فى بريطانيا مؤخرًا أظهرت 23تغييرًامختلفًا عن الفيروس الأصلي فهي أسرع أنتشارًا بنسبة 70% وأسرع فى الانتشار بالدم لديها ألية "تصحيح ذاتي" للحفاظ على حمضها النووي.





ومن جانبه قال" على فطوم" خلال التقرير أن القضية الأساسية تتمثل فى أن الفيروس من الممكن أن يتغير، ولكن هذه التغيرات لم تعط شراسة لهذا الفيروس فقط ، ولكنها أعطته الاماكنية من الانتشار سريعًا ، وهذا يرجع إلى الطفرات المتراكمة التى حدثت فى جميع الدول بالنسبة للبروتين أو النتوء البروتينى.





وأشار التقرير إلى أن مع ظهور السلالة الجديدة أعلنت الحكومة الألمانية أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلو إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحتها.





ومن جانبة قال "ينس سبان" وزير الصحة الألماني "لا تأثير للسلالة الجديدة على اللقاحات التى لا تزال"فعالة".





ولفت التقرير إلى أن السلالة الجديدة للفيروس دفعت العديد من الدول الأوروبية والعربية إلى تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا ،فيما أعلنت لندن تشديد إجراءات الإغلاق فى بعض مناطق إنجلترا منعًا ارتفاع عدد الإصابات .





وأضاف التقرير، أن هذه الطفرة ليست الأولى من نوعها فى فيروس كورونا ،فقط طرأت طفرات سابقة على الفيروس ولم تتسبب بحالات أكثر خطورة من العدوى خاصة مع عدم وجود دليل قاطع حتى الأن يشيرإلى أن السلالة الجديدة أكثر خطورة من سابقاتها







