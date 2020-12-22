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10 آلاف إصابة و250 حالة وفاة.. نقابة الأطباء تعلن عدد شهداء كورونا.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:50 م
كورونا
كورونا
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البهى عمرو
قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، إن المجموعة الأولى من اللقاح الصينى وصلت إلى القاهرة فى الفترة الماضية، موضحة أن الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة هم أول من سيحصلون على اللقاح.

وأوضحت أن عدد شهداء الأطقم الطبية يقترب من 250 طبيبا، وأن نفس الرقم فى أطقم التمريض، موضحة أن الإصابات في صفوف الأطباء طبيعية وتكون الأعلى؛ بسبب أنهم في خطوط المواجهة الأولى، وكشفت عن أن حجم الإصابات في صفوف الأطباء منذ بداية الجائحة اقترب من 10 آلاف إصابة.

علقت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء وأستاذ طب الأطفال، على استعداد النقابة لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح "سينوفارم" الصيني الذي تعاقدت مصر عليه، وحددت أولويات اللقاح، ويأتي الأطباء في المرتبة الأولى، قائلةً "وزارة الصحة  تتولى الأمر بكامل جوانبه، والوزارة أعلنت أن الفرق الطبية هي الفئة الأولى التي ستحصل على اللقاح".

وتابعت "أن رأي نقابتها استشاري فقط لكن اللقاح الصيني متفق عليه؛ لكونه لقاحًا تقليديًا ويشبه لقاحات الأطفال التي يحصلون عليها في بداية حياتهم، فهو يعتمد على فيروس ميت يحث الجهاز المناعي للجسم على تكوين أجسام مضادة؛ ومن ثم فهو آمن وفي متناول الجميع، قائلةً "نسبة أمانة 86% وبالتالي مضمون وأنا شخصيًا  هحصل عليه".

وحول آراء الأطباء أعضاء النقابة وجمعيتها العمومية حول التطعيم كونه اختياريًا بين الأطقم الطبية، قالت "إحنا في جائحة والوقت سريع  ومايسمحش بالانتظار فلازم ناخد اللقاح  خاصة وأنه أمن وكشفت أنها مستعدة لتلقى اللقاح".

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