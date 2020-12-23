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سيارات

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جُدد، وبيع المخزون لديها من سيارات عقب عودة حركة البيع والشراء مرة أخرى بسبب تعافى سوق السيارات.

وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى .

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وفى محاولة الخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر، يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.

ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية سيتروين في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.

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سيتروين سي اليزيه
- أوتوماتيك / COMFORT 2020 بسعة محرك 1600 CC بسعر 219,900 جنيه.
- أوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 227,900 جنيه.
- أوتوماتيك /  LUXURY 2020بسعة محرك 1600 CC بسعر  249,900 جنيه.
- أوتوماتيك / EXCLUSIVE PLUS 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 257,900 جنيه.

سيتروين C3 اير كروس
- أوتوماتيك / LIVE 2020 بسعة محرك 1200 CC بسعر 279,900 جنيه.
أوتوماتيك / LIVE 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو بسعر 294,900 جنيه.
أوتوماتيك / FEEL 2020 بسعة محرك 1200 CC بسعر 309,900 جنيه.
أوتوماتيك / FEEL 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو بسعر 324,900 جنيه.
أوتوماتيك / SHINE 2020 بسعة محرك 1200 CC بسعر 349,900 جنيه.
أوتوماتيك / SHINE 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو بسعر 364,900 جنيه.

سيتروين جراند سى 4 سبايستورَ
أوتوماتيك / P1 2020 بسعة محرك 1600 CC بسعر 399,900 جنيه.
أوتوماتيك / P2 2020 بسعة محرك 1600 CC بسعر 414,900 جنيه.
أوتوماتيك / P3 2020 بسعة محرك 1600 CC بسعر 419,900 جنيه.

سيتروين C5 اير كروس
أوتوماتيك / LIVE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 414,000 جنيه.
أوتوماتيك  / FEEL 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 479,000 جنيه.
أوتوماتيك / SHINE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 534,000 جنيه.
القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر
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