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أخبار العالم

موظفو معهد الأمراض المعدية بروما أول إيطاليين يحصلون على لقاح كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
معهد الأمراض المعدية
معهد الأمراض المعدية بروما
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على صالح
أعلن المعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية "لازارو سبالانزاني'' عن أن موظفيه الخمسة سيكونون أول من يحصل على التطعيم ضد كورونا - كوفيد 19 في حملة التطعيم الوطنية يوم الأحد.


وبحسب المعهد الذي يتخذ من روما مقرا له، فإن ممرضة وأخصائيا اجتماعيا وباحثا وطبيبين سيتلقون اللقاحات.


وتخطط إيطاليا لبدء حملة تطعيم بالتزامن مع دول أوروبية أخرى. 


وبحسب صحيفة لا ريبابليكا الايطالية، يتوقع المعهد وصول جرعات اللقاح الأولى التي طورتها شركة فايزر من بلجيكا يوم السبت. والجدير بالذكر أن المعهد الصحي يقوم بتطوير لقاح خاص به ويأمل أن يصبح متاحًا في منتصف عام 2021.


وفي أوائل شهر يناير، سيتم تسليم ما يقرب من مليوني جرعة لقاح إلى إيطاليا ، وتخطط البلاد لتوزيعها على المناطق. خلال حملة التطعيم، سيتم إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين والمرضى والعاملين في دور رعاية المسنين والمواطنين المسنين.
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