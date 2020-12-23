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رياضة

علاء نبيل: مروان محسن فقد ثقة الجماهير.. وأتعجب من الهجوم على شريف إكرامي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
مروان محسن
مروان محسن
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حسام الحارتي
قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن الأهلي يعاني في مركز المهاجم الصريح خلال الفترة الماضية في ظل تواجد مروان محسن مع الفريق.

وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدّمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، فقد ثقة الجماهير والضغوط تؤثر عليه سواء الإعلامية أو الجماهيرية".

وأكد:" مروان محسن "لازم يقلق" على مركزه في الأهلي بعد تألق محمد شريف في المباريات، والأخير سيصبح النجم القادم بالقلعة الحمراء".

كما تحدث عن بيراميدز قائلاً: "فريق بيراميدز، هو صاحب الميركاتو الأفضل، ولكنه يعاني من قلة انسجام لاعبيه، وأحمد فتحي مركزه الأساسي ظهير ايمن ولا داعي لمحاولة توظيفه في مراكز أخرى".

وتساءل قائلاً: "لماذا يسلط البعض الضوء على شريف إكرامي؟، ورمضان صبحي ليس صغيرا حتى يحدد شريف إكرامي مستقبله".
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