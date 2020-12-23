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فن

في ذكرى وفاتها الـ 38.. أبرز المعلومات عن ملك الجمل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ملك الجمل، حيث توفيت فى 23 ديسمبر 1982 والتى عرفت بأدوار الشر حيث لقبت بـ ملكة الشر .

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة الفنانة الراحلة ملك الجمل:

ولدت الفنانة ملك الجمل في مدينة بورسعيد في 29 يناير 1929، التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية ثم بالمعهد العالي لفن التمثيل برغم عدم استقرارها بالقاهرة إلا أنها استطاعت التخرج منه بنجاح، التحقت بالإذاعة ثم عملت بالمسرح.

تعد شخصية "خالتي بمبة" هى الشخصية الفاصلة في حياتها، والتي أدتها في منتصف الستينيات من القرن الماضي، والاسم أصبح يطلقه الكثيرون الآن على الشخصية الثرثارة التي تتدخل فيما لا يعنيها، ملامحها جعلت منها شخصية محورية في أداء أدوار الشر مما جعل المخرجين يسندون إليها أدوار الشر التي أدتها بحرفية شديدة.

بلغت مسيرتها الفنية 30 عامًا من الابداعات والانجازات وتنوع مشوارها فقدمت: «ابن تيمية، عيلة الدوغري، مبروك جالك ولد، الأقوياء، القناع الزائف، القضية 80، المغنواتي، غريب في المدينة، ولا يزال التحقيق مستمرا، انتبهوا ايها السادة، شفيقة ومتولي، مسافر بلا طريق، متى تبتسم الدموع، الليلة الموعودة، رحلة داخل امرأة، شيلني وأشيلك، أوراق الورد، بص شوف سكر بتعمل ايه، عودة الروح، أم العروسة، الرسالة، البحث عن طريق، المطلقات، يا أنا يا هو، ريا وسكينة، حكاية بنت إسمها مرمر، القاهرة والناس، ورد وشوك، الأعماق البشرية، نادية، المطاردة، حواء على الطريق، 3 نساء، ثلاث قصص، بلاد بره، الحياة حلوة، تفاحة آدم، فارس بني حمدان، شيء في حياتي، الساقية، المستحيل، الضحية، سكة السلامة، أم العروسة، حلاق بغداد، الشموع السوداء، الأخوة الأصدقاء، بلا عودة، المحروسة، عائلة مرزوق أفندي، بنت 17، ليلة رهيبة، الطريق المسدود، حياة غانية، إسماعيل يس في الأسطول، رصيف نمرة 5، الله معنا، كدبة ابريل، عبيد المال، ريا وسكينة، زمن العجائب، كأس العذاب، خد الجميل، طيش الشباب»

توفيت ملك الجمل 23 ديسمبر، توفيت الفنانة ملك الجمل عن عمر 53 عامًا، ويذكر أن لوفاتها حادثة غريبة، حيث كان لديها ابن وحيد تزوج وله ابن، كان يترك ابنه مع والدته طوال فترة الإجازة وفى أحد الأيام أخذت ملك الجمل حفيدها معها إلى السوق لشراء مستلزمات البيت، وإذا بسيارة مسرعة تطيح بالحفيد ليموت في الحال الأمر الذى أصابها بالاكتئاب الشديد، لترحل بعده بأيام قليلة متأثرة بأزمة قلبية.


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