ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة 100 شركة من الجانبين.. انعقاد المنتدى المصري الزامبي للأعمال

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق
Advertisements
محمد وديع
أقيم مساء أمس الثلاثاء منتدى الأعمال المصري الزامبي، افتراضيا عن طريق الفيديو كونفرانس، بالتنسيق بين السفارة المصرية في زامبيا وجمعية رجال الأعمال المصريين من جانب، وهيئة التنمية الزامبية واتحاد غرف التجارة والصناعة الزامبية من جانب آخر، وبمشاركة ممثلي نحو مائة شركة مصرية وزامبية. 

وقال بيان لوزارة الخارجية ورد لموقع "صدى البلد" نسخة منه، إن الاجتماع تضمن كلمات مسجلة لكل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ونظيرها الزامبي "كريس يالوما"، أكدا فيها على دعم الحكومتين المصرية والزامبية لكافة أشكال التعاون بين البلديّن في مجالات التجارة والاستثمار وكذا حرص الحكومتيّن على تنمية ميزان التبادُل التجاري بينهما.

وافتتح السفير أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا، المنتدى بكلمة أكد فيها على الدور الهام للقطاع الخاص في تنمية التبادُل التجاري والاستثمارات بين الدولتيّن، مشيرًا إلى أن هناك الكثير مما يمكن عمله من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، معربًا عن استعداد مصر لإزالة كافة العقبات بهدف دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديّن، ولافتًا إلى تمتع كلا البلديّن بعضوية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الخاصة بها مما يُمثل ميزة كبيرة ينبغي البناء عليها واستغلالها بالشكل الأمثل. 

وأضاف السفير مصطفى أن المنتدى يعد أكبر تجمع تم تحقيقه لرجال الأعمال المصريين والزامبيين حتى الآن، ومن المنتظر أن ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المُتبادلة بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.

وتضمن المنتدى كذلك كلمات لكل من رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، ورئيس لجنة أفريقيا بالجمعية الدكتور شريف الجبلي، ورئيس هيئة التنمية الزامبية "ديفيد موسوندا"، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الزامبية "د. شابوكا كاويشا".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المصرية والزاميية المشاركة في المنتدى تعمل في قطاعات متنوعة من بينها السلعية والخدمية بما فيها الإنشاءات والأسمدة والصناعات الهندسية والتعدين والأدوية وغيرها. وقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المنتدى لمناقشة موضوعات فرص التجارة والاستثمار المتاحة في كلا البلديّن والقضايا المتعلقة بصعوبات النقل والخدمات المالية وتسهيل أساليب الدفع المُتبادلة بين الجانبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل مجلس الأعمال المصري السوداني.. نيفين جامع لسفير السودان: 496 مليون دولار حجم صادراتنا لبلادكم

وزيرة الصناعة تشارك في منتدى الأعمال المصري الزامبي.. غدا

لتحقيق التكامل الاقتصادي.. جامع: استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية

ترشيحاتنا

تمارين تساعد على إنقاص الوزن وتنسيق شكل الجسم.. فيديو

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

احذر.. هذا النوع أسوأ أنواع الكمامات| صورة

هل قراءة سورة الملك للميت تمنع من عذاب القبر؟

في عيد ميلادها الـ 90.. محطات في حياة كوثر شفيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور