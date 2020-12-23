بمشاركة 100 شركة من الجانبين.. انعقاد المنتدى المصري الزامبي للأعمال

أقيم مساء أمس الثلاثاء منتدى الأعمال المصري الزامبي، افتراضيا عن طريق الفيديو كونفرانس، بالتنسيق بين السفارة المصرية في زامبيا وجمعية رجال الأعمال المصريين من جانب، وهيئة التنمية الزامبية واتحاد غرف التجارة والصناعة الزامبية من جانب آخر، وبمشاركة ممثلي نحو مائة شركة مصرية وزامبية.





وقال بيان لوزارة الخارجية ورد لموقع "صدى البلد" نسخة منه، إن الاجتماع تضمن كلمات مسجلة لكل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ونظيرها الزامبي "كريس يالوما"، أكدا فيها على دعم الحكومتين المصرية والزامبية لكافة أشكال التعاون بين البلديّن في مجالات التجارة والاستثمار وكذا حرص الحكومتيّن على تنمية ميزان التبادُل التجاري بينهما.





وافتتح السفير أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا، المنتدى بكلمة أكد فيها على الدور الهام للقطاع الخاص في تنمية التبادُل التجاري والاستثمارات بين الدولتيّن، مشيرًا إلى أن هناك الكثير مما يمكن عمله من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، معربًا عن استعداد مصر لإزالة كافة العقبات بهدف دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديّن، ولافتًا إلى تمتع كلا البلديّن بعضوية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الخاصة بها مما يُمثل ميزة كبيرة ينبغي البناء عليها واستغلالها بالشكل الأمثل.





وأضاف السفير مصطفى أن المنتدى يعد أكبر تجمع تم تحقيقه لرجال الأعمال المصريين والزامبيين حتى الآن، ومن المنتظر أن ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المُتبادلة بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.





وتضمن المنتدى كذلك كلمات لكل من رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، ورئيس لجنة أفريقيا بالجمعية الدكتور شريف الجبلي، ورئيس هيئة التنمية الزامبية "ديفيد موسوندا"، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الزامبية "د. شابوكا كاويشا".





وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المصرية والزاميية المشاركة في المنتدى تعمل في قطاعات متنوعة من بينها السلعية والخدمية بما فيها الإنشاءات والأسمدة والصناعات الهندسية والتعدين والأدوية وغيرها. وقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المنتدى لمناقشة موضوعات فرص التجارة والاستثمار المتاحة في كلا البلديّن والقضايا المتعلقة بصعوبات النقل والخدمات المالية وتسهيل أساليب الدفع المُتبادلة بين الجانبين.