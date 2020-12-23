أستاذ مناهج: الامتحان لن يكون من الكتاب المدرسي.. فيديو

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم قامت بتوفير برامج تليفزيونية وقنوات تعليمية للطلاب ومناقشتهم فى المناهج الجديدة، كما وفرت المناهج عبر البوابة الإلكترونية على منصة التعليم.





وأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز" أن الامتحان لن يكون من الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية لن تفيد نهائيًا.





وتابع أن الكتاب المدرسي للقراءة واسترجاع الدروس ولكن الاسئلة التى ستأتى فى الامتحان ستكون عبر القنوات المتخصصة والمكتبة الاليكترونية وغيرها.





ونصح الطلاب بمتابعة المنصة التعليمية ومراجعة التدريبات والأسئلة، والبرامج التعليمية.



