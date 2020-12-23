ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التعبئة والإحصاء: 0.8 ٪ زيادة في مساحة الزمام خلال الفترة من 2017-2019

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
بلغ إجمالي مسـاحـة الزمـام 10.3 مليـون فــدان عـــام 2019 مقابل 10.2 مليـون فـدان عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪ ، وذلك وفقا  لـ  نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2019 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء .
                 
جاءت محافظـــات الوجــه البـحــرى فى المرتبة الأولى حيث بلغـــت مساحتهــا 6.3 مليـون فــدان بنسبة 60.6 ٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 3.2مليـون فــدان بنسبـة 30.6٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتهــا  0.8 مليــون فدان بنسبة 8.1٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.08 مليـون فــدان بنسبـة 0.7٪ وذلك من إجمالى مساحة الزمام عام 2019.


وبلغ إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة  (الأهالى والحكومـة ) 9.2  مليون فدان عـــام 2019 بنسبة 89.0٪  وبلغت  مساحة الأراضى  غير القابلة  للزراعة  1.1مليون فدان بنسبة 11.0٪ من إجمالي مساحة الزمام  وتتمثل فى  (السكن والأجران ، المنافع العمومية ،أراضى التالف والفساد ، أكل النهر ، السكك الحديدية) 

جاءت محافظات الوجه البحـــرى فى المرتبة الأولــى حيث  بلغت مسـاحتهـا 5.7 مليـون فــدان بنسبـة  61.5٪ تليها محافظــــــات الوجـــــه القبــــلى حـــــيث بلغـــــت مساحتها 2.8  مليـون فــدان بنســبة 30.4٪ تليها المحافظــات الحضـــرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.7 مليـون فدان بنسبة 7.3٪  ثم محافظــات الحـدود (الوادي الجـديـد) حيث بلغـت مســاحتهـا 0.08 مليــون فدان بنسبة 0.8٪  وذلك من إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة عام 2019.

 بلغ إجــمالي المســـاحــة المملوكــــة للأهـــالى القابلة للزراعة من الـزمــام 7.41 مليون فـدان عام  2019  مقابــل 7.45 مليون فــدان عام 2017 بنسبـــة انخفاض قـــدرها 0.5٪. 

 جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.6 مليون فدان بنسبة 62.1٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيـث بلغت مساحتـها 2.4 مليون فـدان بنسبــة 32.0٪ تليـها المحافظات الحــضريــة حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان  بنسبة 5.0٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.06 مليون فدان بنسبة 0.9٪  وذلك من  إجمالي المســـاحة المملوكة للأهالى القابلة للزراعة عام 2019.


بلغ إجمــــالي المساحة المملوكــة للحكومــــة القابلة للزراعة  من الزمام 1.8 مليون فـدان عــام  2019  مقابـل 1.7 مليــــون فــــدان عـــام 2017 بنسبـة زيادة   قـــدرها 7.5٪. 

جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.0 مليون فدان بنسبة 58.9٪ تليها محافظات الوجـــــه القبـلى حيـث بلغت مساحتـها 0.4 مليون  فـدان بنسبــة 23.6٪ تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مســاحتها 0.3 مليون فدان  بنسبة 16.8٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.01 مليــــون فدان بنسبــة 0.7٪ وذلك من إجمالي المساحــة المملوكــــة للحكومـــة القابلة للزراعة عام 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: تكليفات للرئيس بالتوسع في نظام الري الحديث للأراضي الزراعية.. البرنامج يسهم في تخفيض تكاليف العمالة.. وزيادة متوقعة لدخل الأسر الريفية من إنتاجية المحاصيل.. التطبيق على مساحة مليون فدان

اعتماد 125 مليون جنيه لتعديل مسار منطقة النقب الخطرة في الوادي الجديد

الإحصاء: 1.3 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة أرزًا "2019/2018"

ترشيحاتنا

دعاء لأبي المتوفى.. يغفر الله له ويضيء قبره

صندوق تطوير العشوائيات: 1.25 مليون مواطن يعيشون في 357 منطقة غير آمنة

Xiaomi Mi 10i .. شاومي تستعد لإطلاق أرخص هاتف في تاريخها

قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور

بفستان مكشوف الظهر.. نيللي كريم تخطف قلوب متابعيها فى إطلالة عبر إنستجرام

مع أغلي شخص.. حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها عبر انستجرام

Advertisements

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

النواب يقدم خطة من 4 محاور لمواجهة تحور فيروس كورونا

أستاذ فيروسات: تحصين 3 ملايين شخص باللقاح الصينى دون وجود أى أعراض.. فيديو

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور