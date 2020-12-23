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فن

في البحر.. درة تشارك متابعيها بصورة مع زوجها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

نشرت الفنانة التونسية درة زروق صورة جديدة لها برفقة زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


تظهر درة جالسة بجانب زوجها داخل مركب في البحر، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض، مع بنطلون باللونين الأزرق والأبيض، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، دون التكلف بوضع ميك أب.

 

بينما يرتدي زوجها قميصا باللون الأبيض، مع نظارة شمس سوداء اللون بالشكل الدائري، معتمد علي ساعة فضية اللون في معصمه الأيسر.

 

وعلقت درة زروق علي الصورة قائلة: "نور الشمس".

 

ومن أبرز التعليقات التي جائت من قبل متابعيها كانت من الفنانة جومانا مراد كاتبة لها: "قمرين ربنا يحميكوا".

 

وكانت قد ردت "درة" على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".

 

وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.

 

جدير بالذكر أن حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا"، عرضت على شاشة قناة الـ "دي إم سي"، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.

 

وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.

 

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.

 

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المُستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

 

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