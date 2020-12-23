محافظ المنوفية: إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار إزالة كافة التعديات دون استثناءات وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين استكمالا لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقًا للصالح العام.





صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن شن حملة إزالات مكبرة بنطاق المحافظة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية ، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لـ (6) حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية سبك الأحد بمركز ومدينة أشمون بإجمالى مساحة (644 ) متر بما يعادل( ٣قيراط و١٧سهم ) ، فضلا عن إزالة فورية بقرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم لحالة بناء بدون ترخيص بمساحة ١٢٠ م٢ ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين وجارى المتابعة الدورية لرصد أي حالة تعدى بالبناء المخالف والعشوائي حفاظا على حقوق وهيبة الدولة .





وأضاف الجمل بانة استمرار لتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد ، تم إزالة فورية لـ (4) حالات تعدى بناحية طة شبرا وناحية عرب الرمل بقويسنا بإجمالى مساحة ( ٧٨٧ )م٢ أي ما يعادل (4 قيراط و 12سهم) .



