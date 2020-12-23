ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البرلمان: استقبال النواب الجدد وسط إجراءات احترازية.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إنه تم استقبال النواب الجدد وسط إجراءات احترازية، بدون وجود اى تزاحم، لافتًا إلى أنه يتم تشريف نواب قائمة الجيزة وشمال ووسط الصعيد بعدد 100 نائب لاستلام الحقائب البرلمانية وبطاقات العضوية.

وأضاف المستشار محمود فوزى، على فضائية "إكستر نيوز"، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، فأن الأمانة العامة للمجلس إعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية.

وكانت الأمانة العامة قد وضعت جدول لاستقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردى، حيث كان أمس الثلاثاء لاستقبال أعضاء المجلس بنظام القائمة لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، واليوم الأربعاء 23 ديسمبر لنواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب.

ولفتت الأمانة إلى أن الخميس 24 ديسمبر سيكون لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا، ونوهت إلى أن أعضاء المجلس بالنظام الفردى سيتم استقبالهم، على أن يكون يوم الأحد 27 ديسمبر لنواب 5 محافظات وهى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأمانة العامة لمجلس النواب تعلن الجدول الزمني لاستقبال الأعضاء الجدد

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية..غدا

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية.. اليوم

لاستخراج الكارنيهات.. البهو الفرعوني بمجلس النواب يتزين لاستقبال الأعضاء الجدد غدا

وسط إجراءات احترازية.. استعدادات مكثفة لاستقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب

النائبان أحمد سمير وميرال هريدي أول المستخرجين لكارنيه عضوية البرلمان الجديد

ترشيحاتنا

أعراض خطيرة تسببها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.. لن تتوقعها

الحبس و 200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات الغش في امتحانات منتصف العام الدراسي 2021

بعد التعاقد مع الدراويش.. طلعت يوسف لـ صدى البلد: الإسماعيلي سيعود لمكانته من جديد

اقتصاد الإمارات.. قرار هام بشأن تداول وبيع المعسل والسجائر الكهربائية

الحكومة تنفى تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة

إيقاف شرطي فرنسي عن العمل بسبب إهانة مواطن مصري.. فيديو

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021