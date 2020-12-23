البرلمان: استقبال النواب الجدد وسط إجراءات احترازية.. فيديو

قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إنه تم استقبال النواب الجدد وسط إجراءات احترازية، بدون وجود اى تزاحم، لافتًا إلى أنه يتم تشريف نواب قائمة الجيزة وشمال ووسط الصعيد بعدد 100 نائب لاستلام الحقائب البرلمانية وبطاقات العضوية.





وأضاف المستشار محمود فوزى، على فضائية "إكستر نيوز"، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، فأن الأمانة العامة للمجلس إعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية.





وكانت الأمانة العامة قد وضعت جدول لاستقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردى، حيث كان أمس الثلاثاء لاستقبال أعضاء المجلس بنظام القائمة لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، واليوم الأربعاء 23 ديسمبر لنواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب.





ولفتت الأمانة إلى أن الخميس 24 ديسمبر سيكون لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا، ونوهت إلى أن أعضاء المجلس بالنظام الفردى سيتم استقبالهم، على أن يكون يوم الأحد 27 ديسمبر لنواب 5 محافظات وهى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.



