بعد وفاته بكورونا.. جامعة كفر الشيخ تنعي رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، اليوم، الأربعاء، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكان الدكتور محمود نعمة الله، قد أصيب بفيروس كورونا، في مطلع الشهر الحالي، وخضع للعلاج بقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتدهورت حالته الصحية، وتم نقله للعناية المركزة، حتى وافته المنية.





جدير بالذكر أن الدكتور محمود نعمة الله، قد كان قائمًا بأعمال رئاسة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالإضافة إلى عمادة كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، وكان أستاذًا للتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة.