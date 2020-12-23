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خالد صديق: القاهرة والإسكندرية والجيزة أكثر محافظات تعاني من المناطق العشوائية الخطرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:14 م
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
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ريهام فيكتور

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن رؤية 2030 نسعى فيها للقضاء على الأماكن غير المخططة، موضحًا أن هناك أكثر من 250 ألف مواطن تم نقلهم من المناطق السكنية الخطرة وغير الآمنة.

قال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن العشوائيات تنقسم لأكثر من نوع منها المخطط وغير المخطط، لافتًا إلى أن المناطق غير الآمنة تضر بحياة الإنسان وصحته وماله.

وأضاف  خالد صديق، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الأماكن غير المخططة هى الأشخاص التى تعيش فى أماكن بعيدة عن الاشتراطات وخطوط البناء والتراخيص، بأماكن تفتقر شبكات الصرف الصحى والمياة.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن هناك استراتيجية محددة للقضاء على المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة، موضحًا أن القاهرة والإسكندرية والجيزة من أكثر المحافظات التى تعانى من المناطق العشوائية الخطرة.

وتابع المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الحكومات السابقة أغفلت ملف تطوير المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية كان لها رؤية فى ملف تطوير المناطق العشوائية بالكامل، موضحا أن تكلفة تطوير المناطق  غير المخططة تقدر بنحو 318 مليار جنيه،  موضحًا أن 2030 سيتم القضاء تماما على المناطق العشوائية غير المخططة.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن استثمارات تطوير العشوائيات فى آخر 6 سنوات تكلفت 28 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 10 مليارات جنيه من موازنة العام المالى 20/21 لاستكمال باقى المشروعات المناطق غير الآمنة.
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