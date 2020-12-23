ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد صديق: 28 مليار جنيه استثمارات تطوير العشوائيات فى آخر 6 سنوات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:24 ص
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
Advertisements
ريهام فيكتور
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إننا واجهنا تحديات كبرى فى العمل بملف تطوير المناطق العشوائية؛ مشيرًا إلى أن مشروع تطوير المناطق العشوائية واجه حربا من الإعلام المعادي للدولة.

وأضاف  المهندس خالد صديق ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ن المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن ثقة المواطنين كانت الدافع الرئيسى فى البدء باستراتيجية الدولة للقضاء على المناطق العشوائية.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إلى أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو سيتم الانتهاء منه نهاية 2021 ، منوهًا إلى أننا نقدم العديد من الخيارات لمواطني المناطق غير الآمنة قبل النقل إلى المشروعات السكنية الجديدة.

وتابع المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ،  أن هناك 28 مليار جنية استثمارات تطوير العشوائيات فى آخر 6 سنوات ، إلى جانب تخصيص 10 مليار جنية من موازنة العام المالى 20/21 لاستكمال باقى المشروعات المناطق الغير الآمنة .

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن تكلفة تطوير المناطق  غير المخططة تقدر بنحو 318 مليار جنية ،  موضحًا أن 2030 سيتم القضاء تماما على المناطق العشوائية غير المخططة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد صديق: مصر قضت على 3 أنواع من العشوائيات "فيديو"

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

خالد صديق: تم إنجاز 53 منطقة عشوائية بتكلفة 318 مليار جنيه.. فيديو

الدولة تنفق 61 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية ببناء ربع مليون شقة.. تفاصيل

بهدف توفير حياة كريمة لقاطنيها.. بناء 250 ألف شقة لنقل سكان المناطق العشوائية.. التمويل يتجاوز 61 مليار جنيه.. و357 منطقة خطرة تم تطويرها بالفعل

المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: الحياة غير الآمنة 4 أنواع ... فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن | تصريحات جريئة من عائشة بن أحمد عن زفاف «درة».. وماجد المصري يكشف تفاصيل مسلسل أحمس

فتاة تحول المحنة إلى منحة.. استثمرت ظاهرة إلقاء القمامة في الشارع وحصلت على ماجستير علوم البيئة من إنجلترا

رئيس هيئة الخدمات البيطرية يكشف سبب اكتئاب الزرافة "سوسن"

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

في عيد ميلادها الـ 90.. محطات في حياة كوثر شفيق

نجنا مما نخاف.. دعاء الحفظ من كل مكروه وسوء ومرض

Advertisements

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

النواب يقدم خطة من 4 محاور لمواجهة تحور فيروس كورونا

أستاذ فيروسات: تحصين 3 ملايين شخص باللقاح الصينى دون وجود أى أعراض.. فيديو

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور