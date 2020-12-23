خالد صديق: 28 مليار جنيه استثمارات تطوير العشوائيات فى آخر 6 سنوات

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إننا واجهنا تحديات كبرى فى العمل بملف تطوير المناطق العشوائية؛ مشيرًا إلى أن مشروع تطوير المناطق العشوائية واجه حربا من الإعلام المعادي للدولة.





وأضاف المهندس خالد صديق ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ن المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن ثقة المواطنين كانت الدافع الرئيسى فى البدء باستراتيجية الدولة للقضاء على المناطق العشوائية.





وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إلى أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو سيتم الانتهاء منه نهاية 2021 ، منوهًا إلى أننا نقدم العديد من الخيارات لمواطني المناطق غير الآمنة قبل النقل إلى المشروعات السكنية الجديدة.





وتابع المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن هناك 28 مليار جنية استثمارات تطوير العشوائيات فى آخر 6 سنوات ، إلى جانب تخصيص 10 مليار جنية من موازنة العام المالى 20/21 لاستكمال باقى المشروعات المناطق الغير الآمنة .



