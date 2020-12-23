ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صندوق تطوير العشوائيات: 1.25 مليون مواطن يعيشون في 357 منطقة غير آمنة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
المدير التنفيذى لصندوق
المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية
Advertisements
ريهام فيكتور
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن هناك 357 منطقة عشوائية على مستوى الدولة بهم 240 ألف وحدة ، منوهًا إلى أنهم حوالي مليون وربع مواطن يعيشون فى عدم أمان .

وأضاف  المهندس خالد صديق ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ن المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أن الأماكن الغير مخططة هى الأشخاص التى تعيش فى أماكن بعيدة عن الاشتراطات وخطوط البناء والتراخيص ، بأماكن تفتقر شبكات الصرف الصحى والمياة .

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إلى ان المناطق غير المخططة تفتقر الإنارة والأرصفة ، منوها إلى ان هؤلاء الناس نشأوا فى غفلة من الزمن وبالتالى لا يوجد بها خدمات يقدم فيها باقى حياته .

وتابع المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، ان هناك عشوائيات أخرى مرخصة بدورين ، نتفاجأ بارتفاع المبنى 14 دور وبالتالى الكثافة السكانية على الفدان  أكثر من اللازم ، ، مما يؤدى إلى عدم وجود شبكات تستوعب حجم هذه الكثافات السكانية .

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن رؤية 2030 نسعى فيها للقضاء على الاماكن الغير مخططة ، موضحًا أن هناك أكثر من 250 ألف مواطن تم نقلهم من المناطق السكنية الخطرة وغير الآمنة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد صديق: مصر قضت على 3 أنواع من العشوائيات "فيديو"

مصر بلا عشوائيات نهائيًا في 2030.. فيديو

بحث تطوير عدة مناطق عشوائية في مطروح.. تعرف عليها

خالد صديق: تم إنجاز 53 منطقة عشوائية بتكلفة 318 مليار جنيه.. فيديو

خالد صديق: الأسمرات نموذج يطبق فى مدن ومحافظات مصر

محافظ الغربية: الانتهاء من تطوير 7 مناطق عشوائية بمدينتي طنطا والمحلة خلال مارس المقبل

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الخدمات البيطرية يكشف سبب اكتئاب الزرافة "سوسن"

طلعت يوسف: لما حد يتكلم عن الإسماعيلي لازم يقف شوية

رفضته فانتقم منها بطريقة جنونية.. تفاصيل قتل فتاة انجليزية على يد حبيبها

الحبس و 200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات الغش في امتحانات منتصف العام الدراسي 2021

كيفية المسح على الجورب عند الوضوء.. الإفتاء توضح الضوابط والشروط

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. شبورة مائية على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور