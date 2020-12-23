صندوق تطوير العشوائيات: 1.25 مليون مواطن يعيشون في 357 منطقة غير آمنة

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن هناك 357 منطقة عشوائية على مستوى الدولة بهم 240 ألف وحدة ، منوهًا إلى أنهم حوالي مليون وربع مواطن يعيشون فى عدم أمان .





وأضاف المهندس خالد صديق ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ن المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أن الأماكن الغير مخططة هى الأشخاص التى تعيش فى أماكن بعيدة عن الاشتراطات وخطوط البناء والتراخيص ، بأماكن تفتقر شبكات الصرف الصحى والمياة .





وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إلى ان المناطق غير المخططة تفتقر الإنارة والأرصفة ، منوها إلى ان هؤلاء الناس نشأوا فى غفلة من الزمن وبالتالى لا يوجد بها خدمات يقدم فيها باقى حياته .





وتابع المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، ان هناك عشوائيات أخرى مرخصة بدورين ، نتفاجأ بارتفاع المبنى 14 دور وبالتالى الكثافة السكانية على الفدان أكثر من اللازم ، ، مما يؤدى إلى عدم وجود شبكات تستوعب حجم هذه الكثافات السكانية .



