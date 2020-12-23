بحوزته بندقيات خرطوش وطبنجات وذخائر.. الداخلية تضبط تاجر سلاح بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق يتاجر فى الأسلحة النارية بسوهاج.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج قيام (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء قيادته سيارة "ملاكى" بدائرة القسم.. وبحوزته (عدد 4 بنادق خرطوش - طبنجة - عدد 2 خزينة - عدد 15 طلقة نارية).





بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار ، والسيارة للتنقل بها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.