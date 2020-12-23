هل يجوز الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن.. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية: إن قراءة القرآن من أعظم القربات من الله- عز وجل- وسببا لجلب الحسنات ، ولذلك لها طقوس أو آداب عند قراءتها .





وأضاف، مستشار مفتي الجمهورية، في رده على سؤال "ما حكم الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن؟ أن من أهم آداب قراءة القرآن الكريم، هو القراءة على طهارة وأن يكون الشخص متوضئا، ويكون مستقبلا للقبلة، ويكون منصتا ومتدبرًا لما يقرأ.





وأشار إلى أن الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن جائز شرعا، ولكنه لا يعكس احترام وتوقير القرآن لقوله- تعالى- "ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب".





وذكر أن الكلام أو الأكل والشرب أثناء القراءة لا ينبغي أن نفعله توقيرا وإجلالا للقرآن الكريم ، بل يغلق المصحف إن أراد الكلام أو الأكل ثم يعود إليه مرة أخرى.







