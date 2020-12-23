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وزيرة الصحة: أفضل لقاح للوقاية من كورونا ارتداء الكمامات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:05 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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هاجر إبراهيم
شددت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة: "اللقاح مهم وضرورى لكن أفضل لقاح للوقاية من كورونا هى ارتداء الكمامات بشكل أمثل والتخلص منها حتى لا تكون مصدر للعدوى"، بالإضافة إلى غسل الأيدي وتقليل الزيارات.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، أنه يجب تقليل الاختلاط مع من يعاني من الأمراض المزمنة، موضحة أن أزمة كورونا تعتبر تاريخ جديد للطب فى مصر والعالم كله.

وشكرت وزيرة الصحة الفريق الطبي فى التعامل مع هذا الوباء، متابعة: "أفخر أنى بشتغل معاهم وقدموا بدون تردد كل الجهد والعطاء لإنقاذ الأرواح".

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