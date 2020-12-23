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الصحة: أولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات في الحصول على لقاح كورونا..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن مركاز تقديم اللقاحات للأطقم الطبية ستكون داخل المستشفيات الخاصة بالعزل وسيكون الحصول على الجرعتين الخاصين بالمستشفى على جرعتين الفرق بينهم 21 يوم، مؤكدة ان العاملون بمستشفيات العزل والصدر والحميات لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه يجب الحصول على الجرعة الثانية فى موعدها، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون متوفر بمستشفيات العزل والطوارئ، مشيرة إلى أن هناك عيادات ستكون متخصصة لمتابعة الحاصلين على اللقاح بشكل دورى.

وتابعت أنه تم خصيصي خط ساخن لتلقى أى استفسارات أو إرشادات أو شكاوى خاصة بعملية اللقاح، منوهة ان القاهرة والإسكندرية هما المحافظات الاكثر عدد تسجيلًا لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339  مستشفى المجهزة للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروه الموجه الثانية.


وأوضحت الوزارة، ان المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ، عن خروج  345 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.
 

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